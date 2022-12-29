Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'a ağır darbe! Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor /29 Aralık 2022 01:11

Trabzonspor'a ağır darbe! Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek zirve yarışında olduğunu gösteren Trabzonspor, bu hafta Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer mücadeleden 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Magomed Ozdoev, 34. dakikada Fabio Borini, 67. dakikada Matteo Ricci ve 87. dakikada Jean Kouassi attı. Trabzonspor'un karşılaşmadaki golü 20. dakikada Marc Bartra'dan geldi.

Trabzonspor'da golü atan Marc Barta, ilk yarının uzatma anlarında doğrudan kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük'te Ebrima Colley de 56. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 26 puanda kaldı. Fatih Karagümrük, 4 maç sonra kazandı ve 16 puana yükseldi.


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