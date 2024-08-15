Trabzonspor'a Viyana'da büyük şok!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Wien 2-0 kazandı. Avusturya ekibine galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Seidl ve 87. dakikada Lang kaydetti. Trabzonspor'da 85. dakikada Pedro Malheiro kırmızı kart gördü.



İlk maçı da sahasında 1-0 kaybeden Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti.



MUHTEMEL RAKİBİ



Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, St Gallen-Slask Wroclaw maçının galibiyle play-off maçı oynayacak.



SAVIC KADRODA YER ALMADI



Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı. İlk maçta yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, rövanş müsabakasında da takımın etkili ismi oldu. Tecrübeli kaleci maç boyu yaptığı 6 kritik kurtarışla farkın artmasını engelledi.



