Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da ayrılık kararı /07 Temmuz 2022 19:39

Trabzonspor'da ayrılık kararı

Trabzonspor yönetiminden yapılan açıklamda yıldız futbolcuyla yolların ayrıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate arasındaki 25 Eylül 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.
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