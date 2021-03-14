Trabzonspor'da bir puan kaybı daha

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından üç maçında iki kez sahadan yenik ayrılan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Son 4 haftada 4 puanda kalan Bordo-mavililer, zirveden iyice uzaklaştı.





Trabzonspor, zirveden iyice uzaklaşıyor. Bordo Mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı; zirvenin 11 puan gerisine düştü.





Trabzonspor, maç boyunca tehlikeli gelemezken; en tehlikeli atağını 80'de Djaniny ile yakaladı. Buna karşın Trabzonspor, özellikle ikinci yarıda oyunu rakip kaleye yıktı. Zaman zaman tehlikeli ataklar gerçekleştiren Erzurumspor, istediği golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.





Bu sonucun ardından ev sahibi BB Erzurumspor, puanını 27 puana çıkarmasına karşın küme düşme hattında kaldı. Son 4 haftada 4 puan toplayabilen Trabzonspori ise puanını 52'ye çıkardı; ancak lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 11'e çıktı.