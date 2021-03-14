Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da bir puan kaybı daha /14 Mart 2021 20:20

Trabzonspor'da bir puan kaybı daha

Abdullah Avcı yönetimiyle çıkış yakalayan ve zirveyi zorlayan Trabzonspor'da son haftalardaki kötü gidiş devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan Bordo Mavililer, sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından üç maçında iki kez sahadan yenik ayrılan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Son 4 haftada 4 puanda kalan Bordo-mavililer, zirveden iyice uzaklaştı.

Trabzonspor, zirveden iyice uzaklaşıyor. Bordo Mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı; zirvenin 11 puan gerisine düştü. 

Trabzonspor, maç boyunca tehlikeli gelemezken; en tehlikeli atağını 80'de Djaniny ile yakaladı. Buna karşın Trabzonspor, özellikle ikinci yarıda oyunu rakip kaleye yıktı. Zaman zaman tehlikeli ataklar gerçekleştiren Erzurumspor, istediği golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi. 

Bu sonucun ardından ev sahibi BB Erzurumspor, puanını 27 puana çıkarmasına karşın küme düşme hattında kaldı. Son 4 haftada 4 puan toplayabilen Trabzonspori ise puanını 52'ye çıkardı; ancak lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 11'e çıktı. 
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