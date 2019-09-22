Trabzonspor'da bir sakatlık daha

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sağ ayağında ödem tespit edildiği duyuruldu. Tedavisine başlanan futbolcunun ligde oynanacak Sivaspor maçının kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi. Oyuncunun sağlık durumu hakkında konuşan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven şu ifadeleri kullandı:





“Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge’in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır.”





Trabzonspor’da daha önce de Ogenyi Onazi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ve Ivanildo Fernandes sakatlanmıştı. (