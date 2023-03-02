Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da deprem... Ahmet Ağaoğlu istifa etti /02 Mart 2023 12:45

Trabzonspor'da deprem... Ahmet Ağaoğlu istifa etti

Bordo-Mavililer'de 2018 yılından bu yana başkanlık görevi yürüten Ahmet Ağaoğlu istifa etti

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sene ne ligde ne de Avrupa'da başarılı olmayan Trabzonspor'da büyük bir kriz yaşandı.

"İstifa ediyorum"
Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin "Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın." karşılığını verdi.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın bu sözler üzerine hemen başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.


38 yıl sonra şampiyon yaptı
Geçtiğimiz sezonun Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

38 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından bordo-mavililer büyük bir sevinç yaşamış ve kutlamalar dünya basınına da yansımıştı.
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