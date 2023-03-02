Trabzonspor'da deprem... Ahmet Ağaoğlu istifa etti





"İstifa ediyorum" Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin "Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın." karşılığını verdi.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın bu sözler üzerine hemen başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.



38 yıl sonra şampiyon yaptı Geçtiğimiz sezonun Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

38 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından bordo-mavililer büyük bir sevinç yaşamış ve kutlamalar dünya basınına da yansımıştı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sene ne ligde ne de Avrupa'da başarılı olmayan Trabzonspor'da büyük bir kriz yaşandı.