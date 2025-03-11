Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı /11 Mart 2025 15:51

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile sözleşme imzaladı. Fatih Tekke ile bordo-mavili takımdaki teknik direktörlük görevini bırakan Şenol Güneş, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke için imza töreni düzenlendi.

Papara Park'ta düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş de yer aldı.

Fatih Tekke'nin imza töreninde yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Yuvaya geldik, çok şükür."

"KOLAY ŞEYLER BANA GÖRE DEĞİL"
"Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun."

"Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef. Önce normalleşmemiz lazım, sonra da kupa. Bu sene yakalayabileceğimiz hedef bu görünüyor."

"KUPAMIZ OLMADI AMA..."
"10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Türkiye koşullarında kupamız olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. İlgilenenler biliyor."

"Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız."

"Şenol Hoca'dan yardım her zaman olacak inşallah. Oyuna bakışımı kulübe ve camiama inşallah anlatacağımı düşünüyorum."

"İNANILMAZ HEYECANIM VAR"
"Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Çok ciddi uykusuzum ama inanılmaz heyecanım var."

"Uçakta gelirken amcalardan biri 'Allah aşkına öne oynama', biri 'Allah aşkına yana oynama', biri 'Allah aşkına geriye oynama' diyor. Biz bu topu nereye oynayacağız? (Gülerek)"

"HAYALCİ DEĞİL GERÇEKÇİ"
"Şenol Hoca'dan takımın durumu hakkında bilgi alacağım. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi."

"Sözleşme süremi bilmiyorum. 'Gel' dediler, geldim."


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