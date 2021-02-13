Trabzonspor'da galibiyet serisine devam

Süper Lig'in 25'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk etti. Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadele, 1-0’lık Trabzonspor üstünlüğüyle sonuçlandı.







Karşılaşmada dakikalar 67’yi gösterirken, savunmasına arkasına sarkan Flavio’nun pasında topla buluşan Bakasetas, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.





TRABZON'DA NWAKAEME'YE KIRMIZI KART





Bakasetas, bordo-mavililer adına ilk 11’de çıktığı 3. maçında da gol sevinci yaşadı. Mücadelede 90+6 dakika oynanırken, Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.





Bu sonuçla puanını 45’e yükselten Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü. 38 puanda kalan Gaziantep FK ise 7. sırada yer aldı.





İki takım arasında, ligin ilk yarısında Gaziantep’te oynanan mücadele, Campi ve Maxim’in karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanmıştı.





GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR





Trabzonspor, Gaziantep maçıyla birlikte resmi maçlarda arka arkaya 7'nci galibiyetini aldı.







Bu periyotta, ligde İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor’u deviren Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Süper Kupa finalinde de Medipol Başakşehir’i mağlup etmişti.

Karadeniz ekibi, namağlup serisini de 10 maça taşıdı.





Gaziantep FK, Trabzonspor mağlubiyetiyle, dış sahada üst üste 4'üncü kez puan alamadı.





