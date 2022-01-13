Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da iki pozitif vaka /13 Ocak 2022 20:47

Trabzonspor'da iki pozitif vaka

Koronavirüs vakaları spot kulüplerinde görülmeye devam ediyor. Trabzonspor'da da iki yeni vakanın tespit edildiği belirtildi

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'a 2 koronavirüs vakası görüldü.

Bordo-mavili kulüp yönetimi, iki oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını ve tedavilerine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
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