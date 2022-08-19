Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da kulüp tarihine geçen transfer /19 Ağustos 2022 21:36

Trabzonspor'da kulüp tarihine geçen transfer

Trabzonspor'dan Hollanda'nın dünya devi kulübü Ajax'a 9,5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın kulüp tarihine geçtiği belirtildi.

SHABER3.COM

Abdullah Avcı yönetiminde uzun bir aradan sonra Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, kadro kalitesi bakımından da yükselişini sürdürüyor.

Takımdan ayrılaran bonservis bedelleriyle kulübe katkı saplayan isimlere ise bir yenisinin eklendiği belirtildi.

 Ajax'a 9,5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın kulüp tarihine geçtiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Trabzonspor'un Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon euro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.

2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon ueor bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon euro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon euro kazandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan 9,5 milyon euro bonservis geliri ile üçüncü sırada yer alarak, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi kulüpte forma giymiş isimleri de geride bıraktı.

Rubin Kazan'a 2008'de transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8,7 milyon euro, 2006'da Zenit'e transfer olan Fatih Tekke ise 7,5 milyon euro bonservis bedelleriyle kulübe en yüksek para kazandıran yerli iki futbolcu olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trabzonspor'da kulüp tarihine geçen transfer Sonraki Haber >>

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:17