Trabzonspor'da kulüp tarihine geçen transfer

Abdullah Avcı yönetiminde uzun bir aradan sonra Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, kadro kalitesi bakımından da yükselişini sürdürüyor.





Takımdan ayrılaran bonservis bedelleriyle kulübe katkı saplayan isimlere ise bir yenisinin eklendiği belirtildi.







Ajax'a 9,5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın kulüp tarihine geçtiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Trabzonspor'un Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon euro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu. Trabzonspor'un Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon euro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.

2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon ueor bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon euro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon euro kazandı.Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan 9,5 milyon euro bonservis geliri ile üçüncü sırada yer alarak, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi kulüpte forma giymiş isimleri de geride bıraktı.Rubin Kazan'a 2008'de transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8,7 milyon euro, 2006'da Zenit'e transfer olan Fatih Tekke ise 7,5 milyon euro bonservis bedelleriyle kulübe en yüksek para kazandıran yerli iki futbolcu olmuştu.