Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da puan kayıpları devam ediyor /19 Ocak 2022 22:17

Trabzonspor'da puan kayıpları devam ediyor

Trabzon'daki Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadelenin son dakikaları ise büyük bir heyecana sahne oldu. Maçın sonuna 8 dakika uzatma eklenirken 90+4'te Trabzonspor'un kazandığı penaltıyı Bakasetas gole çeviremezken, ihlel nedeniyle tekrarlatılan atışı GZT Giresunspor kalecisi Okan ikinci kez kurtardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde GZT Giresunspor'u ağırladı.

Konuk ekip 68. dakikada Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Lider Trabzonspor 10 dakika sonra dakika 78'de Cornelius ile karşılık verdi ve skora eşitlik geldi.

90+4'te Trabzonspor penaltı kazandı. Bakasetas penaltıyı kaçırırken, hakem vuruşun tekrarlanmasını istedi fakat Bakasetas ikinci penaltıdan da faydalanamadı.

Bir önceki hafta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalaın Trabzonspor, Karadeniz derbisinde 1 puana razı oldu ve puanını 51 yaptı. Giresunspor ise 26 puana yükseldi.

Trabzonspor önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Giresunspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Cumhuriyet

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