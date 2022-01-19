Trabzonspor'da puan kayıpları devam ediyor

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde GZT Giresunspor'u ağırladı.Konuk ekip 68. dakikada Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Lider Trabzonspor 10 dakika sonra dakika 78'de Cornelius ile karşılık verdi ve skora eşitlik geldi.90+4'te Trabzonspor penaltı kazandı. Bakasetas penaltıyı kaçırırken, hakem vuruşun tekrarlanmasını istedi fakat Bakasetas ikinci penaltıdan da faydalanamadı.Bir önceki hafta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalaın Trabzonspor, Karadeniz derbisinde 1 puana razı oldu ve puanını 51 yaptı. Giresunspor ise 26 puana yükseldi.Trabzonspor önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Giresunspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.