Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'dan kupada farklı tarife: 5-0 /04 Şubat 2020 23:17

Trabzonspor'dan kupada farklı tarife: 5-0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a farklı tarife.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapatan bordo-mavililer, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın önemli anları

16. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı kornerde iyi takip eden Sörloth kale sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

26. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sturridge ile kaleci birlikte yükseldi. Yusuf Acer'e çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-0

35. dakikada Sturridge'nin uzak mesafeden ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
43. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayaan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 3-0

İlk yarı 3-0 sona erdi.

54. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası içindeki Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada Sissoko'nun sol taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

58. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Kayacan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşu kale sahası içine gönderdi. Merthan Açıl'a çarpan top ağalarla buluştu. 4-0

66. dakikada B.B Erzurumspor ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme paslaşmasında, Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayacan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 5-0

Karşılaşma 5-0 sona erdi.
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