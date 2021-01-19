Samanyolu Haber /Spor / Trabzonsporlu yıldız ismin ayağı kırıldı /19 Ocak 2021 21:59

Trabzonsporlu yıldız ismin ayağı kırıldı

Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştığı Spot Toto Süper Lig maçının 27. dakikasından sahayı sedyeyle terk eden genç isim Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği ifade edildi.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelirken Bordo-Mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ciddi bir sakatlık geçirdi. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün, yaşadığı sakatlık sonucu 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor’da, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçının 26’ncı dakikasında orta sahada Ömer Ali Şahiner’in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir’in yerine 27’nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Abdülkadir’in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.
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