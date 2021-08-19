Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'u küçümsemeyen Mourinho İşini Şansa Bırakmadı /19 Ağustos 2021 23:10

Trabzonspor'u küçümsemeyen Mourinho İşini Şansa Bırakmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Roma'ya 2-1 yenildi.

SHABER3.COM

Nurullah Kaya | samanyoluhaber.com

İtalyan temsilci Roma'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 64. dakikada Cornelius attı. Maçın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.

Maçtan önce yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'u çok ciddiye aldığını belirten  Roma’nın deneyimli teknik adamı Mourinho, maçta kesinlikle işlerini riske atmayacaklarını belirtmişti ve dediğini de yaptı. 

Maçta üstün bir oyun ortaya koyan Bordo Mavili ekip izleyenlerden tam not alsa da sahadaki oyununu skora yansıtamadı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım sahadan golsüz ayrıldı. İkinci yarı daha fazla taktik oynayan Roma, 55. dakikada Mkhitaryan’ın sahanın sol tarafından Trabzonspor kalesinin arka tarafına attığı ortaya Pellegrini son dokunuşu yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 64. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren Cornelius ile beraberliği sağladı. Sağ taraftan Peres'in ortasında, ceza sahası içinde güzel yükselen Danimarkalı oyuncu, kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-1 81. dakikada ise Roma, maçın sonucunu belirleyen golü buldu. Zaniolo'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde havalanan Pellegrini'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu altı pas içinde Shomurodov, tamamlayarak kaleye gönderdi: 1-2 Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.

Dün anlaşmaya varılan ve takımla henüz antrenmana çıkmayan Siopis, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı. Yunan futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti. Trabzonsporlu taraftarlar, Roma maçına büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar kendileri için ayrılan kapasitenin tamamına yakınını doldurdu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trabzonspor'u küçümsemeyen Mourinho İşini Şansa Bırakmadı Sonraki Haber >>

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:57:40