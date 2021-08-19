Trabzonspor'u küçümsemeyen Mourinho İşini Şansa Bırakmadı

Nurullah Kaya | samanyoluhaber.com





İtalyan temsilci Roma'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 64. dakikada Cornelius attı. Maçın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.







Maçtan önce yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'u çok ciddiye aldığını belirten Roma’nın deneyimli teknik adamı Mourinho, maçta kesinlikle işlerini riske atmayacaklarını belirtmişti ve dediğini de yaptı.





Maçta üstün bir oyun ortaya koyan Bordo Mavili ekip izleyenlerden tam not alsa da sahadaki oyununu skora yansıtamadı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım sahadan golsüz ayrıldı. İkinci yarı daha fazla taktik oynayan Roma, 55. dakikada Mkhitaryan’ın sahanın sol tarafından Trabzonspor kalesinin arka tarafına attığı ortaya Pellegrini son dokunuşu yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 64. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren Cornelius ile beraberliği sağladı. Sağ taraftan Peres'in ortasında, ceza sahası içinde güzel yükselen Danimarkalı oyuncu, kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-1 81. dakikada ise Roma, maçın sonucunu belirleyen golü buldu. Zaniolo'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde havalanan Pellegrini'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu altı pas içinde Shomurodov, tamamlayarak kaleye gönderdi: 1-2 Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.





Dün anlaşmaya varılan ve takımla henüz antrenmana çıkmayan Siopis, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı. Yunan futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti. Trabzonsporlu taraftarlar, Roma maçına büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar kendileri için ayrılan kapasitenin tamamına yakınını doldurdu.



