Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor'un başında 4 kez lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper kupa kazanan efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti.





Trabzonspor kulününden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yı kaybettik." denildi.







Cenazesi 19 Şubat Pazar (yarın) öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacaktır.





Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." denildi.





Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada ise, "Türk futbolu için çok önemli bir değerdi. Hepimizin başı sağ olsun. Trabzonspor'un bu noktaya gelmesinde çok büyük emeği vardı. Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturan biriydi. Acımız büyük. Değerlerimizi, efsanelerimizi birer birer kaybediyoruz." şeklinde konuştu.