Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'un yükselişi sürüyor: İşte son puan durumu /04 Şubat 2021 21:54

Trabzonspor'un yükselişi sürüyor: İşte son puan durumu

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'le geçen Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, bu hafta da sahasında Yukatel Denizlispor'u yeni transferi Bakasetas'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve dördüncü sıraya yükseldi.

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Trabzonspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin golünü 61. dakikada yeni transfer Anastasios Bakasetas attı.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Trabzon'daki maçı evsahibi ekip 1-0 kazandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 61. dakikada Anastasios Bakasetas attı.

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'dan transferi Yunan futbolcu, bordo-mavili formayla ikinci maçında golle tanıştı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, puanını 39'a yükseltti.

Yoluna yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile devam eden Yukatel Denizlispor ise 17 puanda kaldı.

Puan Durumu


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