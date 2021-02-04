Trabzonspor'un yükselişi sürüyor: İşte son puan durumu

Trabzonspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin golünü 61. dakikada yeni transfer Anastasios Bakasetas attı.





Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Trabzon'daki maçı evsahibi ekip 1-0 kazandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 61. dakikada Anastasios Bakasetas attı.





Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'dan transferi Yunan futbolcu, bordo-mavili formayla ikinci maçında golle tanıştı.





Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, puanını 39'a yükseltti.





Yoluna yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile devam eden Yukatel Denizlispor ise 17 puanda kaldı.





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