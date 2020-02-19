Samanyolu Haber /Spor / Trabzon'un file bekçisine dev talip /19 Şubat 2020 20:09

Trabzon'un file bekçisine dev talip

Uzun süredir Liverpool’un takip ettiği genç kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton’ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.

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Liverpool’un devre arasında çok istediği 23 yaşındaki file bekçisi ile özellikle Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor. İki köklü İngiliz kulübü Tottenham ve Everton, düzenli olarak scout (izleme) ekiplerini Trabzonspor’un maçlarına gönderiyor. 

25-30 milyon Euro Son olarak Sivasspor mücadelesindeki Uğurcan’ı mercek altına alan Ada kulüplerinin yetkilileri, cumartesi günkü Beşiktaş maçında da Vodafone Park’ta olacaklar. Öte yandan İspanya’nın güçlü takımlarından Sevilla da Uğurcan’ı radarına aldı. 1.91 boyundaki milli file bekçisi için yaz döneminde Trabzonspor’a astronomik bir teklifin gelmesine kesin gözle bakılıyor. Yönetimin kafasındaki rakam ise en az 25-30 milyon Euro.

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