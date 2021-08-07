Trabzonun kızlarından tarihi başarı

NURULLAH KAYA - SAMANYOLUHABER.COM





Busenaz Surmeneli finalde karşılaştığı Çinli rakibi Hong Gu’yu 3-0 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Olimpiyatlardaki rakiplerini üstün bir mücadele ile yenmeyi başaran Sürmeneli, bugün çıktığı final maçında Çinli rakibine karşı üstün bir mücadele sergiledi. İlk rauntta rakibini ringte tartan ve kontrollü bir boks çıkaran yetenekli sporcu, ikinci raunda daha iyi başladı. İkinci randun son 15 saniyesinde çok hızlı hamlelerle rakibine karşı isabetli yumruklar vuran Busenaz, 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi. Son rauntta da üstün bir oyun sergileyen Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu olarak ringten ayrıldı. Diğer sporcumuz Busenaz Çakıroğlu, finale kadar çok güzel maçlar çıkardı. Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaştığı final maçında mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.





"DEDEME VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"





1998 Trabzon doğumlu Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlardan önce Rusya’da düzenlenen Dünya şampiyonasında kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak da Türkiye adına tarihi bir başarı kazanmıştı. Sürmeneli, olimpiyat şampiyonluğunun akabinde kameralara, "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." ifadelerini kullanarak duygu dolu anlar yaşadı.