Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor kupada da dolu dizgin /01 Mart 2022 23:59

Trabzonspor kupada da dolu dizgin

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi.

SHABER3.COM

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor Trabzon Medicalpark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeni transferi Visca ile 12 dakikada öne geçen Trabzonspor skoru 1-0'e getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca takımalr soyunma odasına bu skorla gitti. Maçın sonunda sahneye çıkan Berat Ayberk Özdemir ise 89. dakilada skoru Trabzonspor lehine 2-0'a getirdi. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca mücadele Trabzonspor'un 2-0'lık sütünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Karadeniz ekibi Ziraat Tükiye Kupası'nda yarı finale yükselirken, Fraport TAV Antalyaspor ise turnuvaya veda eden taraf oldu.
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