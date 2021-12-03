Samanyolu Haber /Gündem / Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür' /03 Aralık 2021 12:56

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Beşiktaş'ta, Maçka'dan Kuruçeşmeye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin trafik nedeniyle 26 dakika süreceğini söyleyen taksici, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı.

Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu.

Kuruçeşme'ye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunusöyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.

26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.
Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.
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