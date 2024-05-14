Samanyolu Haber /Dünya / Trafik kazalarına karşı kampanya: 'Kadın gibi sür' /14 Mayıs 2024 11:13

Trafik kazalarına karşı kampanya: 'Kadın gibi sür'

Fransa'da trafik kazalarına karşı farkındalık için düzenlenen 'Kadın gibi sür' kampanyası dikkat çekti.

SHABER3.COM

Fransa'da trafik kazalarında hayatını kaybeden veya yaralananların haklarını savunan "Victimes et Citoyens" (Kurbanlar ve Vatandaşlar) derneği, "Kadın gibi sür" adlı bir kampanya başlattı.

Euronews'in haberine göre, erkeklerin daha iyi sürücü olduğuna dair süregelen 'kadın düşmanı' algıyla mücadele etmek isteyen dernek, "Bu önyargılı düşüncenin hiçbir temeli olmadığını görmek için rakamlara bakmanız yeterli" diyerek karayollarında meydana gelen ölümcül kazaların yüzde 84'üne erkeklerin neden olduğunu vurguladı.

Başkent Paris'te metro koridorlarında ve internette yürütülen kampanyanın amacının "erkek sürücüler arasında farkındalık yaratmak ve zihniyette ve dolayısıyla davranışta bir değişiklik meydana getirmek" olduğu belirtildi.

Fransa'da trafik kazaları, yaralanmalar ve ölümler hakkında kapsamlı istatistiksel bilgiler sağlayan Karayolları Güvenliği Bakanlıklar Arası Ulusal Gözlem kurumu (ONISR), 2022-2023 arasında, kazaya karışan alkollü sürücülerin yüzde 93'ünün ve ölen genç sürücülerin yüzde 88'inin erkek olduğunu saptadı.

ONISR tahminlerine göre, 2023 yılında Fransa karayollarında 3 bin 170 kişi hayatını kaybetti, ancak yılın başından bu yana ölümlerde artış görüldü. Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31'lik yükselişle 254 kişi yollarda hayatını kaybetti.
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