Samanyolu Haber /Gündem / Trafik kazasına karışan AKP'li Belediye başkanı tutuklandı /29 Ocak 2021 13:41

Trafik kazasına karışan AKP'li Belediye başkanı tutuklandı

Gümüşhane’nin Gümüşgöze beldesinin Belediye Başkanı Hasan Aksel tutuklandı.

SHABER3.COM

Geçen hafta Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana gelen olayda Gümüşgöze beldesinin AKP'li Belediye Başkanı Hasan Aksel, kendi kullandığı makam aracı ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

GÜLAY MUTLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüsü Samet Mutlu (19) yaralanırken, annesi Gülay Mutlu (47) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılsa da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mutlu ailesi, hafif şekilde yaralanan Başkan Hasan Aksel’den şikayetçi oldu.

AKP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen Hasan Aksel tutuklanarak cezaevine konuldu. Boş kalan belediye başkanlığına ise mecliste yapılacak toplantıda seçilecek bir kişinin vekalet edeceği belirtildi. 
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