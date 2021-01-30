Trafik kazasında vefat eden KHK’lı Nazmi Özler: Anne bana dua et mesleğime geri döneyim

27 Ocak çarşamba sabahı hayatını kaybeden ve Muğla’da dün toprağa verilen KHK’lı tarih öğretmeni Nazmi Özler’in tek bir hayali vardı. İşine iade edilmek. Her sabah benzinlikteki işine gitmek üzere yola çıkarken “Anne bana dua et, mesleğime geri döneyim” derdi.





O sabah da yine aynı dileklerle hazırlanmaya başladı. Evden çıkmadan önce saat 09.05’te Whatsapp’taki durumunda Orhan Veli’nin “Bedava” şiirini paylaşmıştı. Esirliğin bedava olduğu bir ülkede yaşamaya isyan ediyor, kelle fiyatına sunulan özgürlükle her gün hayata tutunmaya çalışıyordu.





Sonra yola koyuldu. Evinin yan tarafına park ettiği arabasının yanına gitti. Hava soğuktu. Bir türlü arabasını çalıştıramadı. Arabadan indi. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ki el freninin boşalması nedeniyle arabanın hareket ettiğini fark etti. Durdurmaya çalışayım derken arabanın altında kalarak… Sonu gelmiyor böyle cümlelerin. 112’ye haber verdiler, geldi hemen ancak çoktan hayatını kaybetmişti Nazmi Özler.

















Çanakkale18 Mart Üniversitesi Tarih Öğretmenliği mezunu olan Nazmi Özler, meslek hayatına Aydın FEM Dershanesi’nde başladı. Daha sonra Muğla Kavaklıdere’de bir okula atandı. Artık Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalışıyordu. Bir yandan da elinden geldiğince anne babasına bakıyor, yemeklerini hazırlıyor, ihtiyaçlarını gideriyordu. Evin tek çocuğuydu, henüz evlenmemişti.





BERAAT ETMİŞTİ





Bir gün o da birçok KHK’lı gibi aynı akıbetle karşılaştı. Çıkarılan KHK’larla memleketindeki mütevazı ve sade hayatı karartıldı. Hakkında Cemaat soruşturmaları kapsamında dava açıldı. İki sene süren davalardan beraat etti. Mesleğine geri dönmek için OHAL Komisyonu’na başvuruda bulundu ancak ret cevabı aldı. Yeni çıkan kanun ile tekrar başvurmayı düşünüyordu, o da olmadı.





Nazmi Özler, ihraç edildikten sonra geçimini sağlamak için benzin istasyonunda pompacı olarak çalışmaya başlamıştı. Annesi arkasından yaktığı ağıtlarda hep “Oğlum helallik almadan iş yapmazdı. Kimsenin gönlünü kırmazdı. Evden çıkarken ‘Anne bana dua et mesleğime geri döneyim’ derdi. Kedisi ölümünden sonra yattığı kanepenin üzerinden inmiyor, boydan boya dolanıp onun kokusunu arıyor. Daha geçen gün komşuya 10 tane yazma verdim. Ütülemesi için, oğlumun çeyizine koyacaktım. Oğluma evlen dediğimizde ‘Göreve iade olayım o zaman evlenirim’ derdi” ifadeleriyle anıyor.





ÖĞRENCİLERİNİN ÜZERİNE TİTRERDİ





İhraç olduktan sonra akrabalarının ağır hakaretlerine maruz kalan Nazmi Özler’in cenazesini vefalı dostları, annesi ve babası kaldırdı. Babası namaz hazırlıkları yapılırken oğluna hakaret edenleri işaret ederek “Onlar cenazemize katılmasın, buraya almayın” diye tepki gösterdi.





Dik duruşu ve mücadelesiyle tanınan Nazmi Özler’in arkadaşları da onun hatırasını yaşatmak için kaç gündür seferber. “Sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir kardeşimizdi, kimsenin arkasından konuşmazdı, talebelerinin üzerine titrerdi, nüktedan sözleriyle bizi hep güldürürdü.” diyorlar.





Muğla’nın Yatağan ilçesinin Şeref Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki Nazmi Özler, geride zihinsel engelli bir baba, arkasından ağıtlar yakan bir anne, vefalı birçok arkadaş, kedisini ve Orhan Veli’nin o şiirini bıraktı.