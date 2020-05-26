Trafik Sigortası'na yüzde 9 ayarı

23 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren Trafik Sigortası'nda iki önemli değişiklik yapıldı.





Sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de Trafik Sigortasısı satma sınırlaması getirildi.





Her ay yüzde 1,5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75'e düşürüldü. Sigorta şirketleri sermayeleri oranında sigorta poliçesi tanzim edebilecek.







DAHA ÖNCE AYLIK YÜZDE 1,5 ARTIŞ HAKKI TANINMIŞTI





Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürdü.





Trafik Sigortası'nda tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine, her ay sigorta primlerini yüzde 1,5 oranında artırma hakkı tanınmıştı. Bu da yıllık yüzde 18'lik artış anlamına geliyordu.





Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesi ile aylık fiyat artışı yüzde 0.75'e düşürüldü. Yıllık artış yüzde 9’u geçemeyecek.





2021 YILINDA ZAM YÜZDE 1’E ÇIKACAK





Haziran ayından sene sonuna kadar Trafik Sigortası prim ücreti aylık yüzde 0,75 oranında arttırabilecek. Yeni düzenleme ile 2021 yılında ise bu oran yüzde 1'e çıkacak.



