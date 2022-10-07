Trafikte tartıştığı yaşlı adamı vuran AKP’li avukat, savcı yapılmış!

TARTIŞTIĞI YAŞLI ADAMI BACAĞINDAN VURDU

AYAĞINDAN VURDUM, ZARARI KARŞILAMAMA BİLE GEREK YOKTU





PARTİDE BULUNAN AVUKATLARI GÖTÜRÜP ÜYE YAPTILAR





“İŞİME BAKIN BENİM”





BoldMedya'nıngöre, AKP Gaziantep Merkez Şehitkamil İlçe Başkanı olarak görev yaparken trafikte tartıştığı bir şahsı silahla vuran avukat Hüseyin Çolak’ın, daha sonra Kilis Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.AKP Gaziantep Merkez Şehitkamil İlçe Başkanı Avukat Hüseyin Çolak, 2008 yılında trafikte tartıştığı 52 yaşındaki Seyfettin Erdem’i silahıyla vurdu. Sağ bacağından yaralanan Erdem, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. AKP’li başkan Hüseyin Çolak, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında o avukata ne olduğunu anlattı. Pehlivan, Çolak’ın Kilis’te Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını, AKP yöneticisi olduğu dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı ağır eleştirilerin halen durduğunu kaydetti.“2008’de 52 yaşındaki birisini silahla yaraladınız. Sonra da gözaltına alındınız. Bu dava nasıl sonuçlandı?” sorusunu yanıtlayan Çolak, “Gözaltına alınmadım. 52 yaşında dediğiniz adam bir kamyoncuydu. Pazıları benim bacağım kadardı. Levyeyle üzerime saldırdı. Ruhsatlı silahımla ikaz ettim, havaya ateş ettim. Buna rağmen üzerime gelince de ayaklarına bir el ateş ettim. Ayağından yaralandı. Aslında zararı gidermeme bile gerek yoktu, tedavisini SGK karşılamıştı. O zamanın parasıyla 3-4 bin dolara denk gelen bir para verdim. Mahkeme de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hükmün açıklanmaması sabıkaya işlenmiyor” dedi.KHK ile kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği’nin üyesi olduğu iddiasına Çolak, “Ben derneğe üye olmadım. Biliyorsunuz; o zamanki iktidar partisiyle bu yapı kol kolaydı. Partide bulunan avukatları götürdüler ve üye yaptılar. Herhangi bir üyelik imzam vs. yok. Ne zamanki 17-25 Aralık oldu derneğe istifa dilekçesi gönderdim. Ancak buna rağmen üyeliğimi devam ettirmişler. Böyle olunca da dilekçeyi noterden gönderdim. Hem dernekler masasına hem de derneğe… Onun üzerine dernek üyeliğinden çıktım” dedi.Açık kaynaklarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerinin bulunmasına ilişkin Çolak, “İşime bakın benim… Hukuk herkese lazım. Buna inanan bir insanım. Dolayısıyla ben de oturduğum koltukta bu işin hakkını vermek durumundayım. Yanlış yaptığımız olabilir ama bilerek hata yapmaktan Allah beni muhafaza etsin. Çoluğum çocuğum var. Yarın onları utandıracak bir şeyi niye yapayım… Objektif yapmayacağımı düşündüğüm gün bu işi bırakırım” dedi.