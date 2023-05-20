Samanyolu Haber /Politika / Traktörü haczedilen çiftçi oy kullanırken muhalefete bela okudu, oyunu Erdoğan'a verdi /20 Mayıs 2023 11:40

Traktörü haczedilen çiftçi oy kullanırken muhalefete bela okudu, oyunu Erdoğan'a verdi

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarından dolayı traktörleri haczedilen çiftçi Ömer Sarı, oy kullanırken muhalefet liderlerine bela okuduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

SHABER3.COM

Tarimdanhaber.com’un haberine göre, uygulanan kanunsuz faizden dolayı çiftçilerin borçları 2018-2020 yıllarında katlanarak artarken, 2021 yılında da borçlarını ödemedikleri için çiftçilerin traktörleri, tarım arazileri ve ahırlarındaki hayvanları Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından haczedilmişti.

O dönem kendilerine yapılan haksızlığı dile getirmek için birçok defa Ankara’ya gelmek zorunda kalan çiftçilerin mağduriyetleri uzun bir dönem görmezlikten gelinerek, traktörleri haczedilen çiftçiler sahipsiz bırakılmıştı.

BELAYI MUHALEFETE OKUDU, "TORUNLARIMIN GELECEĞİ İÇİN" DEDİ!
Çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin sözcülüğünü yapan Ömer Sarı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanırken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ömer Sarı'nın yayınladığı görüntülerde muhalefet parti genel başkanlarına bela okuması dikkat çekti.

Sarı paylaştığı videoda, "Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Allah belanızı versin. Torunlarımın geleceği için." diyerek Erdoğan'a oy verdi.



YOLSUZLUKLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Çiftçilerin traktörlerinin haczedildiği dönemde Tarım Kredi Kooperatiflerinde hukuksuz genel müdürün birçok yolsuzluk yaptığı ortaya çıkarken, bu yolsuzlukların üstü de örtülmüştü. Ömer Sarı'nın üstü örtülen yolsuzluklar ve traktörleri haczettirenlerle ilgili bir eleştiri yapmazken, muhalefet parti genel başkanlarına bela okuması manidar bulundu.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Traktörü haczedilen çiftçi oy kullanırken muhalefete... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:36