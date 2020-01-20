Transfer çekişmesi kızıştı: 'Babacan AKP'li vekilleri aradı'









İddiaya göre, Babacan, AKP içindeki 'küskün' vekilleri aradı ve partisine davet etti.





Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, AKP ve Babacan ekibi arasında bir transfer rekabeti söz konusu. Erdoğan, bir süre önce AKP'ye geçen beş belediye başkanına rozetlerini takmış ve yeni transferler sinyali vermişti.





Bir yandan da partiden yeni firelerin olmaması için önlem almaya çalışan AKP'nin, 'transfer atağı'na karşı Babacan'dan karşı bir hamle geldiği yorumları yapılıyor.





Buna göre, Babacan, küskün ve gidişattan rahatsız vekilleri arayarak partisine katılmalarını istedi.





AKP, yeni siyasi partilerin Meclis'te grup kurması halinde AKP'den büyük kopuşlar olacağı endişesi taşırken, Babacan bu konuda ilk tehdit olarak görülüyor.





Habere göre, Babacan'ın aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu küskün ve gidişattan rahatsız olduğu bilinen AKP'li isimleri arayarak davette bulunduğu öğrenildi. Babacan'ın ekibinin de yurt genelinde bir çok iş adamı ve AKP'nin eski il başkanları ile eski milletvekillerini aradığı ve "Dilerseniz sizi Ali Bey ile karşılıklı kahve içirelim, davetlimizsiniz" dediği öğrenildi.