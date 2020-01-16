Transfer ısrarı AKP'yi karıştırdı

AKP’nin 100 civarında ilçe ve belde belediye başkanını parti bünyesine katacağı belirtilmiş, başlangıç olarak, İYİ Parti’den seçilen Kayseri İncesu ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Saadet Partisi’nden seçilen Osmaniye Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, CHP’den seçilen Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk, bağımsız seçilen Erzincan Kemah Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demir, iki gün önceki grup toplantısında düzenlenen törenle AKP’li olmuştu.







Sıkıntı yaşandı

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre AKP içinde transferlerin doğru olup olmayacağı, partiye yarar getirip getirmeyeceği konularında görüş birliği bulunmuyor. Buna göre, bazı milletvekilleri kendi illeriyle ilgili transferlere itiraz ederken, bu nedenle sıkıntı yaşandı.





AKP’li yöneticiler, transfer olacak belediye başkanlarının büyük bölümünün daha önce AKP’den seçilmiş, daha sonra milletvekilleri ve teşkilatlarla uyum sağlayamadığı ve itirazlar nedeniyle aday gösterilmediği için diğer partilerden ya da bağımsız olarak seçilenlerden oluştuğuna dikkat çekti.





‘İçten içe sorunlar devam edebilir‘

Habere göre, AKP’li bir yönetici şöyle konuştu: “Şimdi bunların partiye transfer edilmesi, yerel seçim sürecinde kendilerine itiraz eden vekil ve teşkilatların boşa düşürülmesi ve ezilmesi anlamına gelir. Daha önce problem yaşamış isimler, partiye döndüğü zaman hem vekiller hem de teşkilatlarla içten içe sorunlar devam edebilir. İtirazlara rağmen transfer huzursuzluğa neden olur.”









‘Nasıl açıklayacağız‘

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Menfaat nerede ise oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edeni bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz” sözlerini anımsatan bazı AKP’lilerin şu değerlendirmeyi yaptığı belirtildi: “Yerel seçimde aday yapılmadığı için başka partiye gidenleri şimdi tekrar partiye alıyoruz, bunu nasıl açıklayacağız.”