Samanyolu Haber /Spor / Transferde Galatasaray'ı üzen haber /21 Mayıs 2020 20:18

Transferde Galatasaray'ı üzen haber

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile protokol imzaladığına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı. Afacan, “Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

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Bu sezon gösterdiği performansla Sivasspor'un şampiyonluk yarışında yer almasını sağlayan önemli isimlerden biri olan ve Süper Lig devlerinin radarına giren orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, instagram hesabından açıklamalarda bulundu."Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray arasında protokol hazırlandı" iddialarına cevap veren Afacan, "Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Erkan Afacan'ın açıklamaları şu şekilde:"Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafında bir geçerliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır. Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiçbir şekilde başka takıma imza atamaz. Bu arada Mert Hakan Yandaş ve benim bu konuda hiçbir basın yayın organına röportajım olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 
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