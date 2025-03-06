Samanyolu Haber /Dünya / Tren faciası protestoları büyüdü, Yunanistan yangın yeri /06 Mart 2025 13:25

Tren faciası protestoları büyüdü, Yunanistan yangın yeri

Yunanistan'da meydana gelen tren faciasının 2. yıldönümünde başlayan protestolar büyüdü. Polisle göstericiler arasında zaman zaman çatışma çıkarken ortalık yangın yerine döndü.

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Komşu ülke Yunanistan’da iki yıl önce meydana gelen tren kazasının yıldönümünde başlayan protestolar hız kesmeden sürerken, ortalık savaş alanına döndü. Kazada ihmali bulunan herkesin yargılanması talebiyle sokağa çıkan protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

28 Şubat 2023’te Yunanistan’da bir yolcu treniyle yük treni çarpışmış ve kaza sonucunda 57 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın 2. Yıldönümünde hayatını kaybedenleri unutmayan protestocular gökyüzüne dilek feneri bıraktı

Barışçıl protestolarda daha sonra arbede yaşanırken, polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandı. Polis protestoculara biber gazıyla karşılık verirken birçok eylemci fenalaştı.

Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, parlamento binası önünde oturma eylemine başlandı.

Parlamentodaki 4 muhalefet partisinin kazaya neden olan altyapı sorunlarının çözülmemesi ve kazanın üstünden iki geçmesine rağmen sorumluların yargı önüne çıkarılmaması nedeniyle hükümeti suçlamış ve Meclis’e gensoru önergesi vermişti.

Gensoru görüşmeleri dün başlarken, 7 Mart’ta parlamentoda güvenoyu yapılması bekleniyor. Öte yandan kazanın yaşandığı günlerde devlet yardımlarının başındaki isim olan Kristos Triantopulos, hatasız olduğunu savunmuş ancak Salı günü görevinden istifa etmişti.
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