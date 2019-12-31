Tren faciasında ailelere dava açılıyor

Gazete Duvar'ın haberine göre tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları Anayasa Mahkemesi önünde 'Adalet Nöbeti' tutmak istemiş ancak polisin müdahalesine maruz kalmışlardı.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adalet isteyen üçü avukat 7 kişi hakkında iddianame hazırladı. Dava açılan isimler arasında yer alan ve kazada oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel, “Vazgeçmeyeceğim. Bunlarla gözdağı veremezler” dedi.





Savcılık polislerin şikayeti sonrası yürüttüğü soruşturmanın ardından Çorlulu ailelerin ve avukatların, “Toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma” suçunu işledikleri gerekçesiyle hazırlanan iddianameyi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.





Sel, AYM önünde yaşananların ardından hazırlanan iddianameye ilişkin şunları söyledi:





“Anayasa Mahkemesi’nin önünde eylem değil açıklama yapmak için bulunmuştuk. 20 acılı aileydik. Bizden kat ve kat sayıda polis memuru vardı. Darp edilen bizlerdik. Tarafıma ‘Şov yapma’ diyen bir polis amiri vardı. Babam yere düşürülmüş, gaz fişeği ağzının dibinde patlamış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Buna rağmen biz suçlanıyorsak yazıklar olsun bu ülkenin sistemine de hukuk sistemine de. Vazgeçmeyeceğim. Bunlarla gözdağı veremezler.”





Çorlulu ailelere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 polisin şikayeti sonrasında hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer aldı:





“Suç tarihi olan 12/06/2019 günü saat 10:00 sıralarında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden şahısların yakınlarından oluşan bir grubun Anayasa Mahkemesi önünde “ÇORLU TREN KATLİAMI AİLELERİ ADALET ARIYORUZ” adı altında gerçekleştirilen bir eylem düzenledikleri, eylem sırasında Anayasa Mahkemesi önünde bulunan bulvarın trafiğe kapandığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Şube Müdürlüğü’ne bağlı emniyet mensuplarınca trafiği açmak ve eylem yapan şahısları yolun karşı tarafına geçirmek amacıyla barikat kurulduğu, ancak eylemci şahısların barikat kuran polis memurlarına mukavemeti sonucu müşteki polis memurlarının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları, dosya içerisinde mevcut görüntülerden de anlaşılacağı üzere şüphelilerin müşteki polis memurlarına mukavemette bulunan grup içerisinde bulundukları, şüphelilerin bu şekilde üzerlerine atılı suçu gerçekleştirdikleri anlaşılmakla şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”