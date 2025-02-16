Tren istasyonunda izdiham: En az 18 kişi öldü

Kurbanların çoğunun Hindistan'ın kuzeyindeki Prayagraj'da düzenlenen Maha Kumbh festivaline giden Hindu hacılar olduğu açıklandı.



Delhi'nin geçici lideri Atishi, kurbanların çoğunun Hindistan'ın kuzeyindeki Prayagraj'da düzenlenen Maha Kumbh festivaline giden Hindu hacılar olduğunu bildirdi.



İzdiham cumartesi günü geç saatlerde Yeni Delhi tren istasyonunda toplanan binlerce kişinin trene binmek için beklediği sırada meydana geldi. Yetkililer, olayın bazı yolcuların tren peronlarını birbirine bağlayan yaya köprüsünden inerken kayarak diğerlerinin üzerine düşmesinin ardından meydana geldiğini söyledi.



Kayınvalidesinin cenazesini almak üzere Yeni Delhi'deki Lok Nayak Jai Prakash Narain Hastanesi'nde bulunan Sheela Devi, tren peronlarının değiştirileceğine dair bir anonsun yolcular arasında kafa karışıklığı yarattığını ve bunun da izdihama yol açtığını belirtti.



İzdihama tanık olan esnaf Nikhil Kumar, "Kalabalık kontrolden çıktı ve kontrol edilemedi," dedi.



Başbakan Narendra Modi X sosyal platformunda yaptığı açıklamada, "izdihamdan dolayı üzüntü duyduğunu" belirterek, "Kalbim sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Yetkililer bu izdihamdan etkilenen herkese yardım ediyor," dedi.



Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, izdihama neyin yol açtığını bulmak için bir soruşturma emri verildiğini açıkladı.



Geçtiğimiz ay milyonlarca Hindu'nun kutsal nehir sularına dalmak için bir araya gelmesinin ardından altı hafta süren festivalde yaşanan izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.