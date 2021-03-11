Samanyolu Haber /Gündem / Tren otobüsü biçti: İşte kaza anı /11 Mart 2021 09:37

Tren otobüsü biçti: İşte kaza anı

İsveç’in Göteborg kenti yakınlarında hemzemin geçitte duran otobüse tren çarptı. Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi.

Tren otobüsü biçti



İsveç’in Göteborg kenti yakınlarında sabah erken saatlerde Lillhagen ve Gunnestorp kasabaları arasındaki demiryolu üzerindeki hemzemin geçitte duran otobüse tren çarptı.

Otobüsün kaza sırasında boş olması faciayı önlerken, trende ise yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu aktarıldı. Otobüs sürücüsünün ise kazadan saniyeler önce otobüsü terk ettiği bildirildi.

İsveç polisi, Kazada ciddi yaralanma meydana gelmediğini aktarırken, “Üç kişi küçük yaralanmalar nedeniyle bir sağlık merkezine götürüldü" ifadelerini kullandı. Polis ayrıca, "Kazada ihmal olup olmadığı soruşturuluyor. Şu anda kimsenin herhangi bir suçtan şüphesi yok" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeni ile tren raydan çıkarken, ekipler treni kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Otobüs ise teknik inceleme için başka bir bölgeye nakledildi.
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Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti

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