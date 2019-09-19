Samanyolu Haber /Gündem / Yüksek Hızlı tren yine raydan çıktı /19 Eylül 2019 09:19

Yüksek Hızlı tren yine raydan çıktı

Ankara-Bilecik yolunda klavuz tren raydan çıktı.

SHABER3.COM

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.


İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aralık 2018'de; Ankara Tren Garı'ndan kalkan Konya yönüne doğru hareket eden 206 yolcunun bulunduğu hızlı tren Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istanyonunda yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifle çarpışmış; kazada 9 kişi yaşamını yitirmiş, 86 kişi yaralanmıştı.

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