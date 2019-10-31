Trende facia: Çok sayıda ölü var

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, ülkenin güneyindeki Karaçi’den kuzeyindeki Ravalpindi’ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.





Ahmed, patlamaya yolcuların kahvaltı hazırlamak için kullanıldığı “kamp ocağı” adlı iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.



