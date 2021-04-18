Trendyol’dan utanç verici KHK’lı ayrımcılığı

KHK’yla ihraç dilen eski polis memuru Kadir Polat Türkiye'de popüler alışveriş sitesi Trendyol’un evlere hızlı servis yapan ‘Trendyol Express’ uygulaması için iş başvurusunda bulundu. Polis memuruna ‘İşe alındınız, gerekli belgeleri ve aracı temin edin’ denildi. Çalıştığı işinden ayrılıp kredi çekerek Elazığ’dan İstanbul’a gidip bir de araç satın alan eski polise, evrakları teslim ettiğinde hizmet dökümünde KHK’lı olduğunu gösteren kod nedeniyle işe alınamayacağı söylendi. Ayrımcılığa sosyal medyadan büyük tepki yağdı.





“MEVCUT İŞİNİ BIRAKTI, KREDİ ÇEKTİ, BORCA GİRDİ”





KHK’lı Platformu’nun duyurduğu mesajında eski polis memurunun eşinin şu mesajı aktarıldı: “701 sayılı KHK’yla ihraç edilen polis memur eşiyim, Elazığ’dan sesleniyorum size. Eşim Trendyol Expres’e başvuru yaptı işe alındı. Tam sevindik kendi işimizi yapacağız derken yine karşımıza ne çıktı bilin bakalım. Tabi ki de ‘KHK’. İşe alım sürecinde birşey sormadan bilgilendirme yapmadan, işe kabul edildiniz, belge ve aracı temin edin denildi. Eşim mevcut işini bıraktı, kredi çekti borçlandı vs. Elazığ’dan İstanbul’a gidip araç aldı. Vergi levhası çıkardı istedikleri belgeleri tamamladı. Her şeyi tamamlayıp evrakları teslim ettiği anda hizmet dökümüne bakarak sen KHK’lısın işe alamayız dediler. Bu zulüm daha ne kadar sürecek?”





“HEM İŞSİZ KALDIM, HEM BORCA GİRDİM, HEM PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞATTILAR”





Mağdur eski polis Kadir Polat da kendisine ait Twitter hesabındaki paylaşımında, “@Trendyol Elazığ’dan sesleniyorum size bana yaşattığınız mağduriyeti gidermediğiniz takdirde hukukî olarak hakkımı aramak üzere hukukî süreci başlatacağım. Sosyal medya aracılığı ile de herkese duyuracağım sesimi. Madem böyle bir karar aldınız neden en başından söylemediniz” dedi. “Mağdur kelimesi az kalır” diyen Polat, “Hem işsiz kaldım. Hem borca girdim. Hem psikolojik travma yaşattılar tekrardan” ifadesini kullandı.





TRENDYOL “ŞUBE MÜDÜRÜNDEN KAYNAKLANDI” DEMİŞ





Konuya ilişkin avukat Cemil Çiçek, Trendyol’dan kendisine ulaşıldığını kaydederek, “Trendyol’dan tarafıma ulaştılar. İşe alımlarda ayrım gözetilmediğini, sorunun orada bulunan şube müdüründen kaynaklandığını, aynı durumda birçok kişinin çalıştığını söylediler. Umuyorum ki öyle olsun. Elazığ şubenizde yaşanan olayda, önce işe alınıp daha sonra işten haksız yere çıkartılan kişiyi tekrar işe alarak yaşanan mağduriyeti gidermenizi bekliyor. Bilginize @Trendyol” paylaşımında bulundu.





Trendyol’un KHK’lı ayrımcılığına sosyal medyada büyük tepki yağdı. Boykot çağrıları yapılan alışveriş sitesiyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.