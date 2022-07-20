Tribünden atılan şey şaşırttı: Bir tek bunu atmamışlardı...

Taraftarların coşkulu olduğu ve zaman zaman olayların çıktığı Güney Amerika ülkesi Arjantin’de tribünden daha önce sahalarda görülmemiş yabancı madde atıldı.





Racing Club ile Independiente arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısının hemen başında konuk takımın Arjantinli futbolcusu Leandro Fernandez’in yüzüne tribünden balık fırlatıldı.





31 yaşındaki oyuncu, oyun alanı dışına çıkan topu kale vuruşu için kaleciye gönderen Fernandez, bir anda kendisini yerde buldu. Tribünden ilk başta ne atıldığı görülmese de paylaşılan videoda söz konusu yabancı maddenin balık olduğu görüldü.





Sağlık görevlilileri, Fernandez’in durumuna baktıktan sonra oyuna devam etmesinde sakınca görmedi.





Tribünden atılan balıkla yerde kalan Leandro Fernandez’in videosu ülkesi Arjantin ve dünyada viral videolar arasına girdi.