Samanyolu Haber /Gündem / Tribünden atılan şey şaşırttı: Bir tek bunu atmamışlardı... /20 Temmuz 2022 14:14

Tribünden atılan şey şaşırttı: Bir tek bunu atmamışlardı...

Arjantin Ligi'ndeki Racing Club-Independiente karşılaşmasında ev sahibi takım tribünlerinden konuk takım oyuncusu Fernandez'in yüzüne çiğ balık atıldı.

Tribünden atılan şey şaşırttı

Taraftarların coşkulu olduğu ve zaman zaman olayların çıktığı Güney Amerika ülkesi Arjantin’de tribünden daha önce sahalarda görülmemiş yabancı madde atıldı.

Racing Club ile Independiente arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısının hemen başında konuk takımın Arjantinli futbolcusu Leandro Fernandez’in yüzüne tribünden balık fırlatıldı.

31 yaşındaki oyuncu, oyun alanı dışına çıkan topu kale vuruşu için kaleciye gönderen Fernandez, bir anda kendisini yerde buldu. Tribünden ilk başta ne atıldığı görülmese de paylaşılan videoda söz konusu yabancı maddenin balık olduğu görüldü.

Sağlık görevlilileri, Fernandez’in durumuna baktıktan sonra oyuna devam etmesinde sakınca görmedi.

Tribünden atılan balıkla yerde kalan Leandro Fernandez’in videosu ülkesi Arjantin ve dünyada viral videolar arasına girdi.
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Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

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