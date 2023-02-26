Samanyolu Haber /Gündem / Tribünler Bahçeli'yi korkuttu!! Maçlar seyircisiz oynansın /26 Şubat 2023 20:27

Tribünler Bahçeli'yi korkuttu!! Maçlar seyircisiz oynansın

Dün oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde tribünlerden istifa sesleri yükseldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sloganlara tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün oynanan Konyaspor- Fenerbahçe maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarların “Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan” tezahüratında bulunmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi. 

Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.
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