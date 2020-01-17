Samanyolu Haber /Spor / Tribünlere ayakta seyirci alınabilecek /17 Ocak 2020 19:01

Tribünlere ayakta seyirci alınabilecek

TFF'nin talimatlarda yaptığı değişikliklerle tribünlere ayakta seyirci alınmasına izin verildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun dün yapılan toplantısında talimatlarda değişiklik yapılmasına karar verildi.

SHABER3.COM

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 20’nci maddesinde yapılan değişiklikle Süper Lig kulüplerinin, tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.00’e kadar sunma zorunluluğu getirildi. Bu süre daha önce en geç saat 24.00 olarak uygulanıyordu.

Stadyum ve  Güvenlik Komitesi Talimatı’nın Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerinin 117’nci kriterinde ve Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları’nın 117’nci maddesinde değişiklik yapılarak tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine izin verildi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tribünlere ayakta seyirci alınabilecek Sonraki Haber >>

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:01