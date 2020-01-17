Tribünlere ayakta seyirci alınabilecek

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 20’nci maddesinde yapılan değişiklikle Süper Lig kulüplerinin, tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.00’e kadar sunma zorunluluğu getirildi. Bu süre daha önce en geç saat 24.00 olarak uygulanıyordu.







Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’nın Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerinin 117’nci kriterinde ve Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları’nın 117’nci maddesinde değişiklik yapılarak tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine izin verildi.



