Trkiye kökenli gazeteci Meşale Tolu 4 yıl 8 ay 20 gün sonra beraat etti

Beraat kararının ardından Tolu, Twitter hesabından "4 yıl, 8 ay ve 20 gün sonra: Tüm suçlamalardan beraat" paylaşımıyla hakkındaki kararı duyurdu.
Alman Gazeteciler Birliği (DJV) de Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çok iyi. Rahatladık. Meşale Tolu nihayet aklandı. Tebrikler, tüm tutuklu ve baskı altındaki gazetecilerle dayanışmaya devam" ifadeleri kullanıldı.
Savcı beraat istemişti
Almanya vatandaşı gazeteci Meşale Tolu ve eşi Suat Çorlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın "terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada savcı geçen Eylül ayında mütalaasını açıklamıştı.
Tolu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında beraat talep eden savcı, diğer sanıklar hakkında ise 1,5 yıldan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemişti. Savcı, beraatini istediği sanıklar hakkında kesin ve inandırıcı delil elde edilememesini beraat talebine gerekçe olarak göstermişti.
Ne olmuştu?
Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Almanya vatandaşı Meşale Tolu, 2016 yılının Mayıs ayında İstanbul'da tutuklanmış ve yaklaşık 8 ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışı yasağı, 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı.
Tolu, Almanya'ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu, diktatoryal Erdoğan Rejimi'nin 'rutin rehin alma taktiği' olan yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'de kalmıştı. Daha sonra Suat Çorlu'nun da yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.