Samanyolu Haber /Medya / "Troliçe" Sabancı'ya ayar verdi! /01 Mayıs 2020 16:30

"Troliçe" Sabancı'ya ayar verdi!

Ahmet Davutoğlu'nun hem Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) liderliğinden hem de başbakanlıktan istifa etmesini sağlayan Pelikan Çetesi'nin lideri ve troliçe Hilal Kaplan yine sahnede. Kaplan ekonomi yorumlarını kendisine ait YouTube kanalında yayınlayan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın işsiz kalabileceğini ima etti.

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Sabancı Üniversitesi'nde finans bölümünde başkanlık görevini ifa eden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şahsi Twitter hesabında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) paralı trollerine veryansın etti: "Gün gelecek: Bu paralı troller, kaçacak delik arayacak!" 

AKP'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç’ın “troliçe” lakabı taktığı Hilal Kaplan trolleri eleştiren Demirtaş'ı hedef gösterdi. 

SABANCI'YA MESAJ VERDİ

AKP'nin medya havuzunun amiral gemisi Sabah'ın yazarı olan Kaplan, Mütevelli Heyet Başkanlığı koltuğunda Güler Sabancı'nın oturduğu Sabancı Üniversitesi'ne atıf yaparak "Demirtaş'ı susturun" imasında bulundu. 

"Troliçe" Kaplan, "Sabancı Üniversitesi yönetimi, akademisyeniniz trollüğün hasını yapıp burda kendince giyotin kuruyor. Söyleyin, aklını başına toplasın!" ifadelerini kullandı. 

Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Kaplan'ın Demirtaş'ın işsiz kalabileceğini ima etmesini "manidar" buldu.

FİNANSÇI DEMİRTAŞ EKONOMİ YORUMU YAPMAYACAK!

Prof. Dr. Demirtaş'ın doların 7 TL'nin üzerine çıkması üzerine kendisine soru yönelten takipçilerine, "Türkiye ekonomisi hakkında konuşmuyorum." cevabı vermesi dikkati çekti. 

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