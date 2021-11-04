Samanyolu Haber /Gündem / Troliçe'den, Ali Erbaş'a övgü dolu sözler(!) /04 Kasım 2021 10:56

Troliçe'den, Ali Erbaş'a övgü dolu sözler(!)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cuma gününe gelince, Diyanet İşleri’nin camilere gönderdiği cuma hutbesinde Cumhuriyet ve Atatürk’ten söz edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Ancak Atatürk'ten söz edilmemiş, bu durum tepkilere neden olmuştu.

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Erdoğan Rejimi'nin yalan haber yönetim üssü olan Sabah gazetesinde yazı yazan Hilal Kaplan, cuma hutbesine Atatürk’ün adının neden almadığını açıkladı. Kaplan'a göre Ali Erbaş, Atatürk’ün yayımladığı kararnameye göre davranmış olduğu için cuma hutbesinde Atatürk’ün adının anılmasına izin vermedi.

Kaplan, “Cumhuriyet Bayramı’nda bile milli birlik duygusuna zarar vermek için kolları sıvadılar” diye başladığı cümlesine şöyle devam etti:

“Cuma hutbesinde Atatürk ismi geçmediği için direkt Başkan Ali Erbaş’ın şahsını hedef aldılar. Oysa Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurduktan iki gün sonra, 5 Mart 1924’te bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlamış ve ‘Bundan sonra hutbelerde isim zikredilmeksizin millet ve Cumhuriyet’in selâmet ve sa’detine’ dua edilmesini istemişti. Diyanet İşleri Başkanlığı da sadece Ali Erbaş döneminde değil, daha önceden beri bu kararnameye uyuyor.”

Hilal Kaplan, yazısının sonunda "Erbaş, Cumhuriyet Bayramı günü Şuşa ve Ağdam’da Ermenistan’dan kurtarılan dini yapıları incelemek üzere Azerbaycan’daydı. Orda kendisinden alınan iki bayram mesajı içerikli demeçte de “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere” ifadesi geçen cümleler kurdu." diyerek sözlerini tamamladı.
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