"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI METRO YAPIYOR, AMA PARASINI İBB ÖDÜYOR"





Biz göreve geldiğimizde yöneticilerden brifing aldık. Günlük 700-800 bin ekmek üretimi vardı. Biz hiç Halk Ekmek önünde kuyruklar göremedik. Ama başlayan ekonomik kriz vatandaşa yansıdı. 24 saat ekmek üretimine başladık. 1 .5 milyonu aştı ekmek üretimimiz. Ekmeğe zam geldiğinde de vatandaş kuyrukları devam etti.





Biz göreve geldiğimizde 10 metro hattı durdurulmuştu. Alibeyköy hattını biz açtık. Haliç kısmında çökmeler vardı. Ama oraya uzun kazıklar çaktık ve şu an devam ediyor. Dudullu-Bostancı hattı yılsonunda İstanbulluların hizmetine girecek. Biz bunları yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı şimdi metro yapıyor. Ama parasını İBB ödüyor.





"SOYLU İBB’DE TERÖRİSTLERİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ, KİMSE TUTUKLANMADI"





Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nu babası gibi görüyor. Bakmayın çıkarılan dedikodulara. Zaten uyum içinde çalışıyorlar.





800 milyondan fazla para cemaat ve vakıflara aktarıldı. İBB gidip yurt binası tutuyor. Bunu da alıp bir vakfa bedelsiz veriyor. Vatandaşın parasını harcıyorlar. İBB’nin şu an yurt hizmeti var. İBB zaten bunu yapıyor. Çok sayıda araba vardı. Biz alınan bütün arabaları iade ettik. Garajdaki araçların çoğunu da temizlediler.





10 Aralık 2021’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB’de teröristlerin olduğunu söyledi. O günden bugüne kimse tutuklanmadı. Kimse de gözaltına alınmadı. Bu bir algı yönetme çabası ise yanlış. Çünkü siz adres gösteriyorsunuz. İBB’de kim hangi partili biz bilmeyiz ki.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Tele 1'de yayınlanan Ayrıntılar’da Enver Aysever’in konuğu oldu.Ongun, kar yağışı sırasında gittiği ve AKP'liler tarafından eleştirilen yurt dışı tatili ile ilgili de konuştu. Ongun, “Benim yurtdışı seyahatim daha önceden planlandı. Aylar öncesinden karın yağacağını bilemezdim. Benim yurtdışıma gittiğimi troller deşifre etti. THY ile uçmak benim hata oldu. Benim tatilim ile ilgili bazı meblağlar söylendi. Ama bunların hepsi yalan. Ben hesabımı belediye başkanına verdim. Devletin müfettişleri de sorsa hesap veririm. Benim tatilimin ne önemi var? Bilgileri hatalı. Ben Cenevre’de değildim” dedi.Ongun, İSKİ ile ilgili ise “Göreve geldiğimizden bu yana elektriğe gelen zam yüzde 288. Doğalgaza gelen zam ise yüzde 102. Yüzde 25 dedikleri AKP’nin talebiydi. İSKİ‘yi batırmak için belli amaçları var. Aslında önerdikleri yüzde 0. O kadar kar, yağmur yağdı. Ama hiçbir yer taşmadı ve sel baskını da olmadı” ifadelerini kullandı.Ongun'un açıklamasından bazı satır başları şöyle:Ben İmamoğlu’na katkı sağlamaya çalışan onlarca arkadaştan biriyim. BBana derse ki güle güle ben de teşekkür ederim. Bizim ilişkimiz bu. Bir trol ağından bahsediyorlar. Bir trolümüz yok. Bulun hadi bir trolü.