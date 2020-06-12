Samanyolu Haber /Gündem / Trollerin hesaplarının kapatılmasına Saray'dan ilk tepki /12 Haziran 2020 16:10

Trollerin hesaplarının kapatılmasına Saray'dan ilk tepki

Saray'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twittter'ın AKP ile bağlantılı 7 bin 340 hesabı 'manipülasyon yaptıkları için' kapatmasına tepki gösterdi. Twitter'ın "sahte hesap" iddiasının gerçek dışı olduğunu kaydeden Altun, "İdeolojik yaklaşımları bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışmak skandaldır" ifadelerini kullandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'in Türkiye'deki bazı hesapları "devlet bağlantılı bilgi yayma faaliyeti" yaptığı gerekçesiyle kapatmasına tepki gösterdi.

Altun, yaptığı açıklamada "Twitter’ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan 'sahte' hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır." dedi:

"Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir şirketin almış olduğu kararı, ideolojik yaklaşımlarını bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışan birtakım eşhas tarafından hazırlanmış raporla meşrulaştırma çabası tarihi bir skandaldır.

"Şeffaflık ve ifade hürriyeti kılıfına saklanmış bu ceberut yaklaşım bir kez daha göstermiştir ki, Twitter bir ticari sosyal medya kuruluşu olmanın ötesinde belirli bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimseyen, bu yaklaşımına uymadığını düşündüğü tüm kullanıcılara ve aktörlere çamur atmaktan çekinmeyen bir ideolojik kara propaganda makinasına dönüşmüştür.

"Geçmişte bu tür yollara tevessül etmiş birçok yapının nihayetinde nasıl bir akıbetle baş başa kaldığını bu şirkete hatırlatmak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hiçbir surette sahteciliğe, manipülasyona ve dezenformasyona geçit vermeyecek, ülkemizde ve tüm dünyada her zaman hakikati, hür düşünceyi ve dijital farkındalığı güçlendirmek için çalışmaya devam edecektir.”
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