Samanyolu Haber /Gündem / Trollerin lincine rağmen geri adım atmadı : KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım /26 Eylül 2021 09:31

Trollerin lincine rağmen geri adım atmadı : KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK ile ihraç edilenlerin suçsuz yere kamu görevlerinden alındıklarını söyledi. Ak trollerin ve yandaş medyanın hedef aldığı Balaban, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı.

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

 Açıklamaları sonrası Ak trollerin, Sabah, Yenişafak gibi yandaş gazetelerin tepkisini çeken Balaban, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı.

GÖREVE İADE EDECEĞİZ
15 Temmuz bahane edilerek 20 Temmuz’da Türkiye’de sivil bir darbe gerçekleştirildiğinin altını çizen Balaban, “Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. CHP olarak kim mağduriyet yaşıyorsa onların yanındayız. ” diye konuştu.

SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM
15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen çoğunluğu Gülen Hareketi mensupları olmak üzere KHK’lılara CHP’den güvence veren son isim olan Balaban oldu. Tepkiler üzerine açıklama yaparak sözlerini savundu. Balaban, “Bir kez daha belirtiyorum ki yaptığım açıklamamdaki sözlerimin sonuna kadar arkasındayım” dedi.

15 Temmuz’un bahane edilerek insanların suçsuz şekilde görevlerinden alındığını belirten Balaban, ” KHK ile haksız yere atılanların siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. İnşallah Millet İttifakının iktidarında herkese haklarını iade edeceğiz.” diye konuştu.



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