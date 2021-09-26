Trollerin lincine rağmen geri adım atmadı : KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

Açıklamaları sonrası Ak trollerin, Sabah, Yenişafak gibi yandaş gazetelerin tepkisini çeken Balaban, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı.





GÖREVE İADE EDECEĞİZ

15 Temmuz bahane edilerek 20 Temmuz’da Türkiye’de sivil bir darbe gerçekleştirildiğinin altını çizen Balaban, “Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. CHP olarak kim mağduriyet yaşıyorsa onların yanındayız. ” diye konuştu.





SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen çoğunluğu Gülen Hareketi mensupları olmak üzere KHK’lılara CHP’den güvence veren son isim olan Balaban oldu. Tepkiler üzerine açıklama yaparak sözlerini savundu. Balaban, “Bir kez daha belirtiyorum ki yaptığım açıklamamdaki sözlerimin sonuna kadar arkasındayım” dedi.





15 Temmuz’un bahane edilerek insanların suçsuz şekilde görevlerinden alındığını belirten Balaban, ” KHK ile haksız yere atılanların siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. İnşallah Millet İttifakının iktidarında herkese haklarını iade edeceğiz.” diye konuştu.











