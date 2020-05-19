TRT, 29 Ekim ile 19 Mayıs'ı böyle karıştırdı

Son dönemde adı birçok skandala karışan TRT, bu kez de milli bayramları karıştırdı. TRT spikeri konuşurken ekrandaki "19 Mayıs Cumhuriyet bayramı kutlu olsun" yazısı dikkat çekti. TRT'deki bu skandal hata sosyal medyada 'TRT bayramları karıştırdı' yorumu yapıldı.





19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda TRT'de skandal bir hata gerçekleşti. Oya Eren'in sunduğu 'Dün Bügün' programında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı karıştırıldı.





AÇIKLAMA GELDİ





''TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz''