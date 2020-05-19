Samanyolu Haber /Gündem / TRT, 29 Ekim ile 19 Mayıs'ı böyle karıştırdı /19 Mayıs 2020 21:40

TRT, 29 Ekim ile 19 Mayıs'ı böyle karıştırdı

TRT'deki haber bülteninde spikerin arkasında yer alan dev ekranda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yerine, Cumhuriyet Bayramı yazıldı.

SHABER3.COM

Son dönemde adı birçok skandala karışan TRT, bu kez de milli bayramları karıştırdı. TRT spikeri konuşurken ekrandaki "19 Mayıs Cumhuriyet bayramı kutlu olsun" yazısı dikkat çekti. TRT'deki bu skandal hata sosyal medyada 'TRT bayramları karıştırdı' yorumu yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda TRT'de skandal bir hata gerçekleşti. Oya Eren'in sunduğu 'Dün Bügün' programında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı karıştırıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

''TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT, 29 Ekim ile 19 Mayıs'ı böyle karıştırdı Sonraki Haber >>

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:31