TRT, AKP yandaşı 'yapım' şirketlerine oluk oluk para akıtmış

Ağırel, Cumhuriyet’te kaleme aldığı yazısında TRT’nin faaliyet raporuna dikkati çekti. 2022 yılı faaliyet raporunun henüz yayımlanmadığını belirten Ağırel, son yılların faaliyet raporlarını inceledi. “TRT binlerce kaliteli ve tecrübeli çalışanı, en son teknoloji ekipmanları ve olanakları olmasına rağmen kurum dışı yapım ve programlara inanılmaz paralar ödüyor” diyen Ağırel, dizilere harcanan paralar üzerinden örnekler verdi.



Ağırel, “İşin özü ise şu” diyerek şunları kaydetti:



“TRT 2018-2021 yıllarında kurum dışı temin edilen ‘haber ve haber program gideri’ için 2.9 milyar TL, 2018-2021 yılları arasında ise ‘yapım ve program gideri’ için de 2.4 milyar TL ödemiş. Üç yıl içinde kurum dışı yapımlar için 5.4 milyar TL harcamışlar.



Rahat rahat para kazansınlar diye, özür dilerim rahat rahat keyif yapın diye bu diziler, filmler alınıyor. Üstelik bunları alırken öyle ihale mihale, Sayıştay ile uğraşılmasın diye 2015 yılında yayımlanan bir yönetmelikle çözüme de kavuşturuldu. Marketten peynir alamıyoruz ama saçma sapan dizilere iktidar propagandasını beslesin diye 5.4 milyar lira harcayabiliyoruz. Bu paraların ve harcayanların peşine tek tek, isim isim düşeceğim.”