Samanyolu Haber /Gündem / TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekatı ile karıştırdılar /24 Ağustos 2022 19:02

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekatı ile karıştırdılar

AKP kadrolaşmasının en fazla görüldüğü kurumlardan olan TRT'de yayınlanan bir belgeselde Çanakkale Savaşı ile Sarıkamış Harekâtı birbirine karıştırıldı.

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

Liyakatsiz kadrolaşmanın en fazla görüldüğü kurumlardan olan TRT’de bir skandala imza atıldı. TRT’de yayınlanan bir belgeselde Çanakkale Savaşı ile Sarıkamış Harekâtı birbirine karıştırıldı.

Twitter’da da gündem olan hatada Çanakkale Savaşı anlatılırken, “Düşmana değil, amansız soğua verilen 90 bin şehidin adıdır Çanakkale Zaferi” ifadeleri kullanılıyor.

Çanakkale’de deniz savaşlarının ardından gerçekleşen kara savaşları, 25 Nisan 1915 ile 9 Ocak 1916 tarihleri arasında meydana gelmiş ve Osmanlı devleti 250 bin civarında şehit vermişti.

Sarıkamış Harekâtı ise 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 tarihlerinde gerçekleşmiş ve 90 bin yakın Osmanlı askeri şehit olmuştu. Şehitlerin büyük kısmı ise Sarıkamış’ta donarak hayatını kaybetmişti
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TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

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