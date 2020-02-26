TRT’de El Kaide propagandası

İdlib’de Suriye ordusuyla savaşan ve Suriye’nin el Kaide kolu olarak bilinen HTŞ’nin lideri Ebu Muhammed El Colani TRT World’e konuştu.





TRT World’ün bu röportajı büyük tepkiye neden olurken, kamuoyunda Türkiye tarafından da ‘terör örgütü’ olarak kabul edilen HTŞ’nin reklamı olarak değerlendirildi.



