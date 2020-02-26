TRT’de El Kaide propagandası

İdlib’de Suriye ordusuyla savaşan ve Suriye’nin el Kaide kolu olarak bilinen HTŞ’nin lideri Ebu Muhammed El Colani TRT World’e konuştu.
TRT World’ün bu röportajı büyük tepkiye neden olurken, kamuoyunda Türkiye tarafından da ‘terör örgütü’ olarak kabul edilen HTŞ’nin reklamı olarak değerlendirildi.
29 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 50 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda, 30.9.2013 tarihli 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ilgili tarih itibariyle güncellenmesi ve HTŞ’yi daha önce kara listeye aldığı El Nusra’nın güncel hali olarak kabul edildiği açıklanmıştı.
Türkiye’nin HTŞ’yi terör listesine alması Resmi Gazete’de yayımlanan ‘DEAŞ ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş ve organizasyonlar’ başlıklı maddenin ‘C’ fıkrasındaki El Nusra Cephesi’nin isminin güncellemesi ile olmuştu.