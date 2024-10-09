Samanyolu Haber /Gündem / TRT de İsrailli şirketle çalışıyor: Firma devlet kurumu aracılığıyla kişisel verilere erişiyor /09 Ekim 2024 00:02

TRT de İsrailli şirketle çalışıyor: Firma devlet kurumu aracılığıyla kişisel verilere erişiyor

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin Filistin üzerinden devam ettiğinin ortaya çıkmasının ardından TRT'nin de, mobil uygulamalarında veri analizi için İsrailli şirketle işbirliği yaptığı belirlendi. Kamuoyu AKP hükümetine 'Devlet kurumu aracılığıyla verilerimize erişiliyorsa 85 milyonun güvenliği nasıl sağlanabilir?'' sorusunu yönetti.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre İsrail’le çelik ticaretinin Filistin üzerinden ‘cayır cayır’ devam ettiğinin kamuoyuna yansımasının ardından AKP hükümetine tepkiler dinmiyor. Gazeteci Metin Cihan İsrail ile işbirliğinin bununla sınırlı kalmadığını açıkladı. TRT’nin dijital uygulamalarında İsrailli “Appsflyer” şirketinin sağladığı kodun kullanıldığını duyurdu. Bu hizmetin satın alınabileceği birçok firma varken neden Filistin’e saldırıları nedeniyle tüm ticaretin durdurulduğu açıklanan İsrail menşeli firmanın tercih edildiği ise bilinmiyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

‘İSRAİLİ BOYKOT İÇİN TRT’NİN MOBİL UYGULAMALARINI BOYKOT EDİN‘

Kendisine gelen bilgi üzerine açıklama yapan gazeteci Metin Cihan, “Evet, TRT, mobil uygulamalarında verilerinize erişip analiz etmek için İsrailli platformu kullanıyor. Yani, İsrail markalarını tutarlı bir şekilde boykot etmek için TRT’nin mobil uygulamalarını da boykot etmek gerekiyor.” Değerlendirmesinde bulundu.

Cihan’ın paylaştığı mesaj ise şöyle:

“Tüm TRT mobil uygulamalarının içinde İsrailli şirket olan Appsflyer kodu bulunmakta. Bunun alternatifleri bulunmasına rağmen çok daha pahalı olan İsrailli şirket kullanılıyor. TR’de neredeyse hiç kullanılmayan İsrailli bir şirkete, İsrail’deki sunuculara TRT Çocuk, Tabii, TRT gibi tüm kritik uygulamaların verileri, lokasyon bilgileri aktarılıyor ve bu veriler İsrail’de tutuluyor.”





TRT DE İSRAİLLİ FİRMAYLA ÇALIŞIYOR

TRT Haber’de yer alan “Çelikte en fazla ihracat artışı Filistin’e gerçekleşti” haberi dikkat çekti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlercesinin göçe zorlandığı Filistin’de ticaret hacminin nasıl bu kadar büyüdüğü sorusu, ürünlerin aslında İsrail’e gittiğini ortaya çıkarmıştı. İsrailli firmayla çalışırken Filistin’le ticaretin büyüdüğüne dair haber yapan TRT de alay konusu oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT de İsrailli şirketle çalışıyor: Firma devlet kurumu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:09:29