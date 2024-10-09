TRT de İsrailli şirketle çalışıyor: Firma devlet kurumu aracılığıyla kişisel verilere erişiyor

Bold Medya'da yer alan haber e göre İsrail’le çelik ticaretinin Filistin üzerinden ‘cayır cayır’ devam ettiğinin kamuoyuna yansımasının ardından AKP hükümetine tepkiler dinmiyor. Gazeteci Metin Cihan İsrail ile işbirliğinin bununla sınırlı kalmadığını açıkladı. TRT’nin dijital uygulamalarında İsrailli “Appsflyer” şirketinin sağladığı kodun kullanıldığını duyurdu. Bu hizmetin satın alınabileceği birçok firma varken neden Filistin’e saldırıları nedeniyle tüm ticaretin durdurulduğu açıklanan İsrail menşeli firmanın tercih edildiği ise bilinmiyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

















TRT DE İSRAİLLİ FİRMAYLA ÇALIŞIYOR

Kendisine gelen bilgi üzerine açıklama yapan gazeteci Metin Cihan, “Evet, TRT, mobil uygulamalarında verilerinize erişip analiz etmek için İsrailli platformu kullanıyor. Yani, İsrail markalarını tutarlı bir şekilde boykot etmek için TRT’nin mobil uygulamalarını da boykot etmek gerekiyor.” Değerlendirmesinde bulundu.Cihan’ın paylaştığı mesaj ise şöyle:“Tüm TRT mobil uygulamalarının içinde İsrailli şirket olan Appsflyer kodu bulunmakta. Bunun alternatifleri bulunmasına rağmen çok daha pahalı olan İsrailli şirket kullanılıyor. TR’de neredeyse hiç kullanılmayan İsrailli bir şirkete, İsrail’deki sunuculara TRT Çocuk, Tabii, TRT gibi tüm kritik uygulamaların verileri, lokasyon bilgileri aktarılıyor ve bu veriler İsrail’de tutuluyor.”TRT Haber’de yer alan “Çelikte en fazla ihracat artışı Filistin’e gerçekleşti” haberi dikkat çekti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlercesinin göçe zorlandığı Filistin’de ticaret hacminin nasıl bu kadar büyüdüğü sorusu, ürünlerin aslında İsrail’e gittiğini ortaya çıkarmıştı. İsrailli firmayla çalışırken Filistin’le ticaretin büyüdüğüne dair haber yapan TRT de alay konusu oldu.